Stop temporaneo a traffico pesante e commerciale

Stop temporaneo al traffico commerciale e pesante nella zona interessata dal concerto del Summer Festival. Dalle ore 12 di domenica 2 giugno alle ore 3 di lunedì 3 giugno divieto di transito ai veicoli commerciali anche con massa inferiore a 7,5 tonnellate (eccetto autorizzati) in viale Giusti, viale Regina Margherita, viale Cavour, viale Carducci. Sempre nelle stesse date e orari divieto di transito ai veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate (eccetto autorizzati) in viale Carducci, piazzale Boccherini, via Papi, viale Carlo Del Prete, viale Giusti, viale Regina Margherita, viale Cavour e nell’intero centro storico. L’area dal cavalcavia di viale Europa, viale Carducci e via Nieri e viale Carducci sarà interdetta al traffico per il periodo dalle 20.30 di domenica 2 fino al completo deflusso degli spettatori.