Stop indennità al bimbo malato "Non per colpa dell’Inps"

L’Inps risponde sul caso, segnalato da Aducon, della madre di un bambino di 4 anni invalido, alla quale sarebbe stata sospesa, ingiustamente secondo l’associazione dei diritti del consumatore di Lucca, l’indennità di accompagnamento. L’ente di previdenza rispedisce le accuse al mittente nel dare la propria versione dei fatti, e invita la donna ad un confronto sulla delicata questione.

"Nell’esprimere piena solidarietà alla mamma del bimbo invalido la cui vicenda è stata attenzionata dalla Nazione di Lucca - fanno sapere dall’Inps - si rende necessario fare chiarezza anche al fine di consentire alla signora di avviare le procedure più idonee per il riconoscimento dei benefici che effettivamente possono essere riconosciuti al bambino. Infatti, senza scendere nel merito, trattandosi peraltro di questioni relative a dati sensibili

protetti per legge, preme sottolineare che il Centro medico legale dell’INPS di Lucca non è assolutamente responsabile della sospensione dell’indennità di accompagnamento - peraltro già riconosciuta al bambino fin dal 2019 e nemmeno scaduta ma valida fino alla revisione prevista per il 2025 – la quale è venuta meno soltanto perché la signora – evidentemente mal consigliata – ha presentato una nuova domanda di invalidità civile finalizzata all’assistenza sanitaria (che non essendo di competenza dell’INPS non poteva essere negata)". E fin qui le due ricostruzioni coinciderebbero. Quello che accadrà in seguito, compresa la sospensione dell’indennità di accompagnamento, secondo l’Inps sarebbe da imputare ad altri.

"È il caso di precisare che l’assistenza sanitaria non è assolutamente riconoscibile tramite l’iter dell’invalidità civile ma esclusivamente mediante procedure amministrative di competenza della ASL. Purtroppo, nel nuovo certificato introduttivo dell’invalidità civile, il pediatra ha richiesto l’indennità di frequenza certificando che il minore è autonomo senza diritto all’indennità di accompagnamento. Pertanto, la commissione medica integrata ha valutato correttamente la richiesta sulla base delle indicazioni fornite dal pediatra del bambino. Invitiamo - concludono dall’ente - la signora a recarsi presso i nostri uffici della direzione provinciale per ricevere informazioni più appropriate, lontano dalle polemiche e dalle confusioni che hanno determinato l’attuale disagio".

Tere.Sca.