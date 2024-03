Stop alle violenze sul lavoro. Accordo sindacati-industriali

In un giorno dedicato alla riflessione sulle sfide che le donne devono ogni giorno affrontare, un gesto significativo è stato compiuto: ieri è stato annunciato e firmato tra i sindacati e le associazioni datoriali il "Protocollo a sostegno delle vittime di violenza di genere nei luoghi di lavoro".

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, la Filctem Cgil della provincia di Lucca, Femca Cisl Toscananord, Uiltec Uil Toscananord, Confindustria Toscana Nord e la consigliera di parità della Provincia di Lucca, a Palazzo Bernardini sede dell’associazione degli industriali, hanno siglato un patto che segna un passo nella lotta contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro.

Lo scopo del protocollo è promuovere, attraverso la contrattazione di secondo livello, azioni di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e tutela sul tema della violenza di genere, attivando anche un sistema integrato di misure che garantiscano protezione e sostegno efficaci nei confronti delle donne vittime di molestia e violenza, in particolare nei luoghi di lavoro.

"Il lavoro non solo rappresenta un mezzo di sostentamento – dice Katiuscia Maggini, consigliera di parità della Provincia di Lucca - ma anche un’opportunità di emancipazione per le donne vittime di violenza di genere. È importante valorizzare la cooperazione sociale per garantire alle donne un’autonomia finanziaria e un’occupazione libera da prevaricazioni. Questo protocollo è fatto per le donne, tutte, vittime di discriminazione, e siamo fieri di questo inizio".

L’atto si propone di sensibilizzare, informare, prevenire e tutelare sul tema della violenza di genere tramite azioni mirate. Le azioni previste includono la promozione degli strumenti di tutela esistenti, la creazione di un ambiente lavorativo equo e trasparente, e lo sviluppo di progetti condivisi per supportare le vittime di violenza di genere nel reinserimento lavorativo. "Questo protocollo è importante per fornire soluzioni concrete di reinserimento lavorativo per le vittime di violenza - racconta Franco Galeotti, segretario generale Filctem Cgil Lucc - mettiamo a disposizione un fondo a favore delle vittime di violenza, garantendo loro accesso ai servizi di tutela".

L’obiettivo è quello di spingere più aziende ad unire a questa causa per garantire pari opportunità e protezione a tutte le lavoratrici."Esprimiamo come sindacato il pieno sostegno dell’associazione a questa iniziativa. - dice Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord - È importante sensibilizzare alla prevenzione e all’ascolto attivo verso le vittime, nonché la disponibilità delle aziende ad aderire al protocollo su base volontaria". L’adesione a questo protocollo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente lavorativo sicuro e inclusivo per tutte le donne. La segreteria per la gestione dell’adesione dei vari soggetti è tenuta presso la sede di Lucca di Confindustria Toscana Nord ed è formata da un rappresentante delle imprese (Confindustria Toscana Nord) e da un rappresentante per sigla sindacale (Filctem, Femca, Uiltec), con la collaborazione dello sportello della Consigliera di parità presso la Provincia di Lucca per l’ascolto delle esigenze individuali e il loro indirizzamento in sinergia con l’impresa e il sindacato.

Rebecca Graziano