Stop alla nascita dell’area artigianale

Stop alla nascita di nuova area artigianale a Torrite di Castelnuovo e il comitato "Vivere Torrite" esprime tutta la sua soddisfazione per il primo passaggio amministrativo e burocratico del Consiglio comunale favorevole al paese e ai suoi abitanti. Infatti è lo stesso comitato paesano che porta a conoscenza che, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico della zona del parcheggio via Arni, il Consiglio comunale di Castelnuovo del 10 marzo scorso ha votato all’unanimità una proposta di emendamento "per lo stralcio della nuova previsione artigianale in località Torrite denominata Acp- Intervento di completamento edilizio a destinazione industriale e artigianale del Piano operativo intercomunale, con mandato all’Ufficio tecnico comunale di presentare la relativa osservazione all’Unione Comuni Garfagnana nei modi e termini previsti dalla normativa".

Per tale area, infatti, era stata richiesta una nuova destinazione d’uso, confluita nel nuovo Piano operativo intercomunale, che è stato pubblicato il 3 aprile scorso e da tale data si calcolano 60 giorni di tempo entro cui presentare le osservazioni e la prima sarà proprio questa del Comune di Castelnuovo. "Leggiamo - commentano i componenti del Comitato Vivere Torrite - molto positivamente il voto unanime del Consiglio comunale a favore dello stralcio. Riteniamo che sia stato possibile grazie alla mobilitazione dell’intero paese di Torrite che ha saputo, in modo compatto, far comprendere il danno paesaggistico ed ambientale che si stava profilando. L’Amministrazione comunale ha espresso in modo chiaro ed inequivocabile la propria posizione, perciò, ci aspettiamo che all’Unione Comuni Garfagnana confermi la scelta".

Dino Magistrelli