“Stop alla grande strada, puntiamo sul verde“

Tutela del verde e vivibilità dei quartieri: ora è il momento delle risposte. L’associazione Parco Sant’Anna, dopo avere fatto un lungo percorso partecipativo con gli abitanti del quartiere, chiede che le istanze nate dal basso siano accolte nel piano operativo: no alla previsione di nuova strada (come chiesto da una petizione firmata da oltre 800 cittadini) e sì all’accoglimento delle osservazioni che dicono no alla cementificazione e all’ampliamento delle zone parco e degli spazi pubblici a disposizione dei cittadini.

L’annuncio del passaggio del Piano Operativo in commissione e in consiglio comunale comporterà numerose scelte di indirizzo che decideranno la Lucca del futuro. L’associazione chiede di non realizzare la grande strada di sfogo del traffico dalla circonvallazione attraverso il quartiere: tale strada non era prevista nel piano strutturale se non come corridoio di salvaguardia per una strada di quartiere. Nel piano operativo in adozione tale previsione non è presente e anche la petizione dei cittadini ha chiesto di mantenerlo inalterato. Inoltre, con ben quattro osservazioni al piano, l’associazione chiede di migliorare le previsioni per il quartiere, puntando su tutela del verde, parcheggi scambiatori, piste ciclabili e spazi pubblici. In questi mesi si deciderà il futuro di Lucca e accogliendo le migliorie emerse dal basso, i residenti di S. Anna sono convinti che tutta Lucca ne trarrà giovamento.