Stop ai mezzi inquinanti prorogato al 2 gennaio

Ancora un’ordinanza, a seguire di quella già emessa e in scadenza ieri, interessa il territorio della Piana e che rimarrà in vigore, in virtù degli sforamenti dei valori consentiti, da oggi fino al 2 gennaio prossimo.

In una nota inviata dal Comune di Lucca si legge che "considerati gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e le previsioni meteo dei prossimi giorni, che favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini e sulla base del Pac d’area, hanno deciso di emettere una ordinanza che vieta la circolazione dalle 7.30 alle 19.30, tutti i giorni a partire da oggi e fino al 2 gennaio2024 compreso, alle autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero".

Si tratta della messa in opera dell’Icqa, l’indice della criticità della qualità dell’aria che si basa sulle concentrazioni di Pm10 registrati dalle stazioni di fondo presenti sul territorio, che vanno a determinare, attraverso il codice rosso, le condizioni meteo favorevoli all’accumulo degli inquinanti (previsioni meteo critiche).

