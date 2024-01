Stop ai lavori all’ex gasometro. Ma i soldi non saranno persi

Stop alla riqualificazione dell’area ex gasometro a San Concordio: i tempi per la bonifica non compatibili con le scadenze dei fondi regionali, ma almeno i 7,8 milioni di euro non saranno persi e verranno riutilizzati nella riqualificazione dell’area del Mercato di Pulia, a Pontetetto Ponte a Mariano e a Saltocchio grazie al dialogo fra il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli.

Sono tre i progetti Fesr 2021-2027 che non possono essere realizzati nei tempi stabiliti da questa linea di finanziamento europeo. Nella giunta comunale di ieri è stata approvata la delibera con cui l’amministrazione ha dovuto fermare le opere a cominciare dalla riqualificazione del cosiddetto ex gasometro di San Concordio che prevedeva il recupero conservativo degli edifici da impiegare in nuove funzioni pubbliche ed abitative e l’apertura di una grande area verde centrale.

L’area, come noto, è interessata da un inquinamento in falda prodotto dall’attività di distillazione del carbone avvenuta fino agli anni ‘70 del secolo scorso e Italgas, responsabile e gestore della bonifica, con una lettera dello scorso 28 dicembre ha comunicato l’aggiornamento del cronoprogramma e l’allungamento dei tempi previsti ma anche l’incertezza sugli esiti finali di tutta l’operazione. Una situazione incompatibile con i tempi previsticon il FESR 2021-2027 della Regione Toscana e l’amministrazione si è vista costretta a fermare l’esecuzione dell’intervento. Anche i progetti di rifunzionalizzazione dell’ex-scalo merci alla Stazione subiscono uno stop: il Gruppo Ferrovie dello Stato ha dato comunicazione di aver ricevuto da RFI Rete ferroviaria italiana la richiesta di riacquisizione di 3000 mq. Stop infine al progetto relativo agli appartamenti da destinare al co-housing sociale all’Istituto Carlo Del Prete: l’approfondimento ha evidenziato criticità non risolvibili con il budget programmato.

"Purtroppo siamo costretti a rinunciare a un progetto fondamentale per il quartiere di San Concordio su cui avevamo persino attuato la fase partecipativa – afferma l’assessore Nicola Buchignani – l’amministrazione Tambellini è stata imprudente nel mettere in programma questa operazione perché la bonifica dall’inquinamento era un elemento di grande incertezza peraltro affidato a un soggetto esterno al Comune come stabilito dalla legge. Gli uffici comunali ed Erp, a cui sono affidati una parte delle opere, sono già al lavoro sui nuovi progetti".

"È spiacevole dover momentaneamente rinunciare a delle riqualificazioni urbane attese – afferma il sindaco Mario Pardini - ci siamo immediatamente attivati e grazie alla disponibilità dell’assessore regionale Baccelli che ringrazio, abbiamo potuto inserire nuovi progetti di altrettanto peso e valore primo fra tutti la riqualificazione dell’area del Mercato di Pulia e quella di un complesso residenziale in via delle Gardenie a Pontetetto. Sarà finanziato il progetto di restauro del piazzale davanti allo stadio di Saltocchio. Per quanto riguarda l’area dell’ex scalo merci l’amministrazione sta conducendo una serrata interlocuzione con il Gruppo Ferrovie dello Stato: quell’area resta un obiettivo dell’amministrazione comunale".