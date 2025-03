Stop agli animali nel circo, raccolta firme di Lav

Lav, lega anti vivisezione, scende in piazza a Lucca per ottenere la firma sul decreto per fermare l’uso degli animali nei circhi.

L’appuntamento per tutti i sostenitori sarà nel fine settimana del 29-30 marzo in San Frediano, 5-6 aprile in piazza XX settembre e 12-13 aprile di nuovo in piazza San Frediano. “Vieni ai nostri tavoli – è l’invito dell’associazione – e sostieni la campagna lav #bastanimalineicirchi“. Ai tavoli Lav sarà possibile raccogliere informazioni sulla campagna #BastAnimaliNeiCirchi e

farsi fotografare con il materiale informativo. Sarà anche possibile scegliere le tradizionali uova di Pasqua Lav (al cioccolato fondente o alla bevanda di riso) e le colombe vegane.

“Tutti i nostri prodotti sono completamente vegani e le sorprese sono certificate Tuv – spiega l’associazione – : questo ci permette non solo di essere sicuri della qualità e della sostenibilità dei materiali, ma anche delle condizioni di lavoro di chi produce le nostre sorprese“. Con la firma sarà possibile sostenere la campagna contro l’impiego degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, chiedendo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Cultura Alessandro Giuli e al Parlamento, anche in attuazione degli articoli 9 e 50 della Costituzione, di procedere con l’attuazione della Legge-delega sullo spettacolo n.106 del 2022 e di porre a questa pratica anche aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani.