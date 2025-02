"Stiamo monitorando. Valuteremo cosa fare"

"Stiamo monitorando anche noi il fenomeno degli affitti brevi e delle “key box“ - sottolinea il sindaco di Lucca Mario Pardini - perché vogliamo comprendere bene l’incidenza che tutto questo ha qui nella nostra città. Eventuali interventi da parte dell’amministrazione comunale dovranno infatti essere calati nello specifico e ponderati con una certa attenzione. Con l’assessore al turismo Remo Santini stiamo approfondendo la nuova normativa regionale sul turismo per capire bene quali spazi di manovra consente all’amministrazione comunale, mettendoci al riparo anche da eventuali contenziosi".

Al momento dunque, a Lucca non sono in vista provvedimenti drastici di divieto o di rimozione delle “key box“ sullo stampo di quelli adottati a Firenze. Ma non vengono neppure esclusi a priori. "La realtà lucchese non è quella di Firenze – sottolinea l’assessore al turismo Remo Santini – ma stiamo comunque effettuando verifiche sull’impatto degli affitti brevi e delle key box, nel centro storico".