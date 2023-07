Stefano Gori Successo nel “Cartagine“

Un altro importante riconoscimento si aggiunge al palmarès dell’atleta e socio Panathlon lucchese Stefano Gori, a cui venerdì 14 luglio a Roma è stato consegnato il prestigioso Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – 2023. La premiazione si è tenuta nella capitale, nella sala Protomoteca del Campidoglio e ha visto la partecipazione di grandi personalità a livello nazionale. Gori è stato premiato per la sezione Sport “a seguito di approfondita valutazione e dei meriti umani, professionali e per l’impegno profuso per l’attuazione dei nobili ideali e valori di vita”. Questa la motivazione completa del riconoscimento assegnato all’atleta lucchese, letta durante la cerimonia in Campidoglio e riportata nell’attestato consegnato a Stefano Gori e firmato dal presidente dell’Accademia culturale internazionale Cartagine, generale Alessandro Della Posta: "in virtù dei meriti acquisiti nell’ambito di una lusinghiera carriera sportiva. Stefano Gori è un atleta paralimpico plurimedagliato a livello nazionale, nonché Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana, essendogli stato riconosciuto il merito e l’impegno di divulgatore dei giochi paralimpici, della prevenzione degli incidenti stradali, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, e nel volontariato. Tutto questo attraverso un peregrinare lungo l’intera nostra penisola per incontrarsi in particolare con gli studenti. Tale sua opera altamente meritevole ha contribuito fattivamente allo sviluppo ed alla diffusione del sapere dello sport paralimpico, che rappresenta la massima espressione del fatto che nessun limite è insuperabile e che lo sport può cambiare il mondo e le persone".