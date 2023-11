Stefano Fresi incanta al teatro dei Differenti

Grande successo per lo spettacolo che è andato in scena ieri sera al teatro dei Differenti di Barga. “Cetra… una volta“, un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il quartetto Cetra. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile quartetto sono riproposte da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi hanno interpretato tutte le canzoni di maggior successo e si sono esibiti in esilaranti parodie musicali, sempre ricalcando lo stile raffinato ed elegante del quartetto. Fresi, insieme alla compagnia teatrale, ieri si è regalato anche un giorno libero in giro per Lucca, alla scoperta delle bellezze del capoluogo e della cucina locale, prima di salire sul palco per il grande spettacolo. La stagione teatrale di Barga prosegue venerdì 15 dicembre: Pierpaolo Spollon porta in scena “Quel che provo dir non so“.