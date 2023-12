Stefano Biagioni. Oggi il funerale

Oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Sermezzana, in comune di Minucciano, avrà luogo il funerale di Stefano Biagioni, deceduto per un malore improvviso lunedì mattina mentre aveva iniziato da circa un’ora il suo turno in cartiera a Castelnuovo nel laboratorio per le analisi chimiche.

Officerà il rito funebre il parroco don Marcello Franceschi. Già ieri sera nella chiesa di Sermezzana, paese natale di Biagioni, poi trasferitosi nel vicino paese di Albiano, c’è stata la recita del Rosario alla presenza di tante persone, che si sono strette con affetto in particolare intorno alla figlia Irene, ventiduenne, la quale, in un solo anno, è rimasta senza la mamma Monica e papà Stefano, entrambi deceduti improvvisamente.