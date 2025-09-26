Stazione, stroncato lo spaccio. La Polizia sgomina il gruppo che vendeva cocaina e hashish

La Squadra mobile ha dato esecuzione a 7 misure cautelari (5 in carcere e 2 divieti di dimora) per spaccio di sostanze stupefacenti a carico un gruppo di spacciatori di origine magrebina che aveva creato un mercato dello spaccio a cielo aperto nei pressi della Stazione ferroviaria, frequentato anche da minorenni. L’indagine della Squadra mobile ha preso origine da numerose segnalazioni da parte di cittadini sulla presenza nella zona della stazione di un gruppo di spacciatori. Il luogo, a causa dei lavori di ristrutturazione, le cui impalcature e transenne offrivano angoli parzialmente nascosti, permetteva loro di agire indisturbati. Questi, anche con la partecipazione di vedette, sfruttavano il continuo via vai dei viaggiatori, per confondersi tra la folla e ampliare il bacino dei clienti che annoverava anche giovanissimi.

La complessa attività investigativa, effettuata anche attraverso una lunga serie di servizi osservazione e che ha visto anche la collaborazione della Polizia Municipale Nucleo Sicurezza Urbana e Unità Cinofili, ha permesso di accertare lo spaccio di cocaina e hashish da parte di marocchini e tunisini anche nelle ore centrali della giornata, come se in un mercato a cielo aperto. Numerosi i clienti, anche di passaggio, che hanno confermato di aver ripetutamente acquistato stupefacente dagli indagati.

Grazie ai fatti accertati, la Divisione Amministrativa della Questura, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha potuto sospendere, per trenta giorni, la licenza di un kebab in prossimità della Questura. Il locale era diventato luogo abituale di ritrovo e di scambi illeciti. Gli spacciatori, infatti, indicavano proprio il kebab come punto di riferimento ai propri clienti, nascondendo la “merce” nei cestini dell’immondizia antistanti il locale.

Al termine dell’attività di indagine, è stato richiesto all’autorità giudiziaria le misure cautelari utili ad interrompere l’attività di spaccio che durava ormai da oltre un anno. Pertanto, il Gip del Tribunale di Lucca ha emesso 7 ordinanze di misure cautelare eseguite dagli investigatori della Squadra Mobile: per 5 stranieri è scattata la custodia cautelare in carcere, mentre per altri 2 il divieto di dimora nel territorio della provincia di Lucca.