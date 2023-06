Stazione, lavori fermi dal 2022 Rabbia di residenti e commercianti "Sosta imbarazzante, incuria totale"

I lavori di riqualificazione alla stazione ferroviaria di Bagni di Lucca a Fornoli sono fermi da prima di Natale 2022. Una situazione che sta creando numerosi disagi tra i residenti e alle attività produttive della zona. Il progetto, datato settembre 2022, in concorso fra l’amministrazione comunale e le Ferrovie dello Stato, immaginava la fine dei lavori in 180 giorni, ma la sua realizzazione sta segnando il passo e il cantiere è fermo da mesi. IERI pomeriggio c’è stata un’iniziativa di protesta da parte di esponenti della minoranza locale, di imprenditori e di semplici cittadini che hanno denunciato una situazione insostenibile. Oltretutto la chiusura in parte del piazzale ostacola il passaggio in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici e privati. Problemi anche per la vicina "Lavanderia Industriale Donati" che vede i suoi spazi di manovra ristretti. "Le nostre difficoltà - commenta Damiano I, dell’omonima lavanderia – con l’arrivo dell’estate e la crescita delle presenze turistiche, sono destinate ad aumentare in maniera esponenziale, visto che ci raddoppierà il personale. Al cambio di turno, ad esempio, verranno a mancare gli stalli necessari per tutti e immagino che ci sarà il caos, senza contare i guai per la movimentazione dei nostri mezzi di carico e scarico." Claudio Gemignani, consigliere di Progetto Democratico, dichiara: "Nel consiglio comunale del 28 aprile ultimo scorso, la maggioranza ci rassicurò che i lavori sarebbero terminati entro un mese e mezzo, ma a tutt’oggi non hanno fatto un passo avanti. Disagi per la popolazione e le attività, ma anche degrado e mancanza di decoro che stride con la decantata vocazione turistica del nostro comune." "Mio padre Giuseppe - ricorda Paolo Simoncini – è stato per tanti anni capostazione a Fornoli e a quel tempo la stazione era un vero e proprio fiore all’occhiello per Bagni di Lucca. Otteneva spesso riconoscimento e premi a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale. Ricordo il giardino ben tenuto, la vasca con i pesci rossi, quello era il vero biglietto da visita per il turista."

Antonia Calabrò, abitante proprio nell’edificio della stazione, si rammarica: "Mi spiace vedere questo stato di incuria. La riqualificazione è una bella cosa, ma adesso i lavori sono fermi da mesi e questa sosta ha creato una situazione imbarazzante. Speriamo riprendano alla svelta."

Marco Nicoli