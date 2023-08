Stazione di Fornoli, adesso ci siamo Finiti i lavori di riqualificazione

Terminati i lavori di riqualificazione e valorizzazione della Stazione ferroviaria di Fornoli. Un progetto da 245mila euro della giunta comunale di Bagni di Lucca, finanziato con contributo assegnato dalla Regione Toscana, nell’ambito deli programma quadro per l’attuazione della strategia d’area "Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese". Il comune di Bagni di Lucca ha compartecipato con una quota di 80mila euro, che potrebbero essere restituiti dal Ministero. "Un intervento importante, - commenta il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini - molto atteso dai cittadini. Importante non solo per la frazione di Fornoli, ma per tutto il comune, per sanare e riqualificare tutta una zona che è un po’ come la cartina di benvenuto per i turisti e per i residenti." "Voglio ringraziare – aggiunge Pacini – le Ferrovia dello Stato per la fattiva collaborazione e la concessione in comodato d’uso di parte dell’area di sua proprietà trasformata in nuovo parcheggio, così come l’impresa Notini, la direzione dei lavori e tutti i tecnici comunali che vi hanno lavorato". I numeri: il parcheggio conta adesso 19 punti luce nuovi, 32 nuovi stalli per auto che si aggiungono ai 14 della parte vecchia riqualificata, fra cui 2 spazi per taxi, 2 per donne incinta e 3 nuovi stalli per invalidi.

Sono inoltre previsti due spazi attrezzati per camper. Agevolata la manovra dei pulman. Da completare il muretto di ingresso con pietra a vista e la riverniciatura della ringhiera, la messa a dimora di alcune piante e la pulitura del versante ricadente sul piazzale con tagli dei cespugli e delle piante incombenti che avrà inizio nei prossimi giorni da parte della Cooperativa Val di Lima.

Svelato anche il "mistero" dei due termoconvertitori posti esternamente, ce lo spiega il vice sindaco Pacini: "La Sovrintendenza ci impediva di sistemarli sulla facciata così li abbiamo dovuti fissare in terra. Verranno comunque protetti e circondati da una siepe di bussolo appositamente realizzata. Mancano ancora gli allacci fognari che Gaia provvederà a breve e gli attacchi Enel ai nuovi piloni. Stiamo già pensando - conclude - a trattare con le Ferrovie dello Stato per il recupero dei vecchi magazzini dello scalo merci dismesso, da trasformare in spazi di aggregazione sociale e culturale per la popolazione".

Marco Nicoli