Statua di Putin sotto tiro Colorata anche la base

Torna nuovamente sotto i riflettori la statua di marmo raffigurante Putin, posta in prossimità del Parco dell’Onore e del Disonore affacciato sul Lago di Vagli, installata nel 2019. Dopo l’atto vandalico scoperto mercoledì scorso, con la vernice dei colori della bandiera ucraina utilizzata per deturpare il volto della scultura, ieri è infatti toccato al grande basamento di circa 2m a sua volta "tinteggiato" con due bande orizzontali di azzurro e giallo. La statua in marmo, frutto di un’operazione articolata di natura turistica e promozionale in favore del marmo delle cave locali promossa dall’ex sindaco Mario Puglia, dal 24 febbraio dello scorso anno, data dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, è stata più volte al centro di forti polemiche circa l’opportunità della sua stessa permanenza in loco. Diventata, poi, anche mira di un primo danneggiamento circa un anno fa, completamente spruzzata di rosso, era stata poi restaurata e riportata allo stato originale. In questi giorni torna però a salire la tensione. L’amministrazione comunale, prosegue l’iter di denuncia ufficiale dei fatti alle forze dell’ordine.

Fio. Co.