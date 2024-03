Stato di agitazione Usl Toscana nord ovest: "Sospendere disponibilità nuovi servizi"

La Segreteria Uil Fpl, dopo l’incontro di ieri con l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest, scrive che "nonostante in sede di confronto andato avanti per circa un anno il sindacato abbia ripetutamente chiesto modifiche al piano aziendale delle pronte disponibilità non ha riscontrato nessuna fondamentale apertura". "Solo un rimando temporale – prosegue la Uil Fpl– della partenza dei servizi di nuova istituzione, in modi peraltro difforme sui territori, ci aveva solo parzialmente lasciato sperare nella possibilità della riapertura di un confronto. Da ieri, purtroppo, siamo venuti a conoscenza che quanto avevamo richiesto non ha trovato nessun riscontro. Anzi, in modo assolutamente inadeguato l’Azienda ha deciso di dare inizio all’attivazione di molti di questi servizi. Le nuove problematiche si sommano e moltiplicano con le criticità presenti e mai risolte. Assunzioni e programmazione dei servizi per affrontare questa nuova e non unica problematica in seno all’azienda". "Per quanto soprascritto – conclude la Uil Fpl - dichiariamo lo stato di agitazione, chiedendo prima delle opportune convocazioni l’immediata sospensione dei nuovi servizi".