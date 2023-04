Stato di agitazione nella sanità Presidi unitari di fronte all’ospedale

La protesta dei camici bianchi (e non solo) non si ferma, anzi. Lo stato di agitazione indetto dai sindacati per la Usl Toscana Nord Ovest dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil si concretizzerà anche attraverso alcuni presidi territoriali indetti in maniera unitaria da Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl. Tre presidi in programma giovedì 6 aprile su differenti sedi: dalle 9 alle 10 di fronte a Campo di Marte, dalle 10.30 alle 11.30 davanti al San Luca e dalle 12 alle 13 di fronte all’ospedale Versilia. “Siamo arrivati a indire lo stato di agitazione e a organizzare i presidi territoriali per la grave situazione di carenza di personale che continua a caratterizzare l’intera Usl Toscana nord ovest e in particolare la zona di Lucca e Versilia – dichiarano i sindacati– . A far suonare il campanello d’allarme, poi, è stato il fatto che siano stati messi in discussione i diritti dei lavoratori costretti a saltare i giorni di riposo o le 104, le varie aspettative. Ogni diritto è messo in crisi e non si salva nessuno. Tutte le professioni si trovano in difficoltà, Operatori socio sanitari, infermieri, medici e tecnici. E pure gli amministrativi sono una categoria in crisi anche se a volte ‘dimenticata’ perché magari minoritaria rispetto ai numeri dell’intera azienda sanitaria ma ricordiamoci che non si manda avanti una macchina di 12mila dipendenti senza amministrativi”.

Anche Federconsumatori Lucca condivide la la mobilitazione indetta dalle categorie sindacali della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil con presidio davanti all’Ospedale Versilia di giovedì 6 Aprile dalle ore 12 alle 13. “Crediamo sia importante che tutti i cittadini si mobilitino per chiedere al Governo nazionale finanziamenti adeguati allo sforzo straordinario che il sistema sanitario deve affrontare anche per dare una risposta ai problemi che la pandemia ha messo in evidenza e, per certi aspetti, aggravato“. “Ad oggi – sottolinea Federconsumatori Lucca – persistono gravi problematiche nel sistema sanitario: le risorse finanziarie stanziate dal Governo sono inadeguate; permangono limiti nell’assunzione di personale; le liste di attesa, anche quelle chirurgiche, si allungano; i pronto soccorso sono intasati e diminuiscono i posti letto in ospedale; l’assistenza territoriale è inadeguata; ci sono difficoltà anche a sostituire i medici che vanno in pensione; le future case della comunità, gli ospedali di comunità e l’assistenza domiciliare rischiano di rimanere inadeguati se non vi sarà un serio piano di assunzioni del personale necessario. Chiediamo a Governo e Regione di fare ogni sforzo per impedire che si scivoli verso un servizio sanitario incapace di dare una risposta pubblica e di qualità per tutti“.