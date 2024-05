“Stati Uniti d’Europa”. Marcucci torna sul palco con Renzi

Nel panorama politico provinciale in vista di europee e comunali ma anche nel panorama politico nazionale è certamente una notizia il ritorno sulle scene del senatore Andrea Marcucci e soprattutto del suo ritorno a fianco di un vecchio amico poi perso nelle strade della politica ma sicuramente mai dimenticato nel senso vero della parola amicizia: Matteo Renzi. Stasera a Castelnuovo Marcucci e Renzi si troveranno a parlare degli obiettivi del gruppo “Stati Uniti d’Europa” in vista delle elezioni amministrative ed europee. L’appuntamento di Castelnuovo alle ore 19, presso il Loggiato Porta. I due politici, parleranno dei piani e dei progetti del gruppo “Stati Uniti d’Europa“, che vede come capogruppo proprio l’ex presidente del Consiglio. Sarà presente anche Silvia Bertolucci, candidata nella lista per le prossime europee.

Marcucci e Renzi di nuovo insieme?

"Intanto vorrei sottolineare la mia posizione. Io sono il presidente dell’associazione LibDem che è uno dei promotori della lista degli Stati Uniti d’Europa. In questa veste sono dunque non impegnato, ma direi impegnatissimo nella campagna elettorale perché questo è un progetto nel quale credo molto. Per il futuro dell’Italia e per il futuro dell’area liberal democratica".

Dunque di nuovo vicino a Renzi…

"Questa giornata insieme a Renzi per me è un’occasione importante per veicolare e rafforzare questo messaggio e anche per valorizzare la nostra candidatura territoriale ovvero di Silvia Bertolucci all’interno di questo schieramento. Quindi sono felice e allo stesso tempo molto determinato e motivato affinché gli Stati Uniti d’Europa abbiano un buon successo elettorale".

I rapporti con Renzi come sono stati in questo anni? Eravate insieme e poi?

"Io ho avuto dei momenti di duro scontro politico con Renzi quando ero capogruppo al senato del Pd e lui decise la scissione; cosa che io non apprezzai per niente. Detto ciò abbiamo sempre mantenuto un rapporto di amicizia molto franco e molto solido che resiste ancora oggi".

Quale è il futuro di Andrea Marcucci nella politica nazionale?

"Io sono interessato alla costruzione di un polo liberal democratico e riformista il più ampio possibile. In Italia è una mancanza per il nostro sistema politico. Sono felice che Italia Viva, Più Europa, i socialisti siano con noi per costruirlo e sinceramente mi auguro che non sia esclusivamente una lista di scopo, seppure importante, ma che possa essere l’inizio di un percorso politico di prospettiva serio. Nel qual caso ci dovessi riuscire, sicuramente, con questo schema, la politica diventa per me interessante".

Luca Galeotti