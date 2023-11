Statale del Brennero chiusa fino a dicembre. A breve l’incontro in Prefettura

Borgo a Mozzano, 24 novembre 2023 – Proseguono senza sosta gli interventi sulla Statale del Brennero, chiusa ormai da giorni, e si inizia ad ipotizzare una prima, parziale riapertura per l’inizio di dicembre.

Nel frattempo è stata fissata la data per l’incontro in Prefettura per studiare il futuro di tutta l’area per martedì prossimo, 28 novembre.

Sulla Ss12 sono in corso gli interventi avviati da Anas lo scorso 10 novembre dopo la frana causata dal maltempo che ha reso necessaria la chiusura in entrambe le direzioni al chilometro 38 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Nei primi giorni è stata eseguita la rimozione del materiale franato, la ripulitura del versante e la rimozione delle alberature pericolanti. Attualmente sono in corso le attività per la stabilizzazione del pendio e la protezione della sede stradale.

Nello specifico è in corso la posa in opera di una particolare copertura che evita l’erosione e lo scivolamento del terreno, l’esecuzione delle chiodature per il consolidamento del versante e l’installazione di una rete paramassi. Le operazioni sono necessarie a ripristinare la sicurezza della circolazione e proseguono senza sosta al fine di riaprire al traffico l’arteria nel più breve tempo possibile. Una prima riapertura a senso unico alternato è al momento prevista per i primi giorni di dicembre, compatibilmente con le condizioni meteo.

L’intervento proseguirà poi con traffico aperto e sarà completato per fine dicembre. Nel frattempo è stata fissata la data per l’incontro sulla Statale. Il vertice in prefettura si terrà martedì prossimo 28 novembre con la partecipazione degli enti locali interessati e l’Anas regionale. Lo anticipa il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, anche nella sua veste di consigliere provinciale, per il quale “L’occasione - dice - sarà anche propizia per parlare di tematiche relative alla telefonia ed alla luce elettrica. Ringrazio la Prefettura per aver condiviso la nostra istanza.”

Naturalmente i lavori stano fervendo a ritmo serrato nel tratto franato fra Piaggione ed Anchiano, nei pressi della località Ponte Rotto, con la circolazione oggi deviata sulla provinciale Lodovica. “E’ necessario - aggiunge il primo cittadino di Borgo a Mozzano - che si faccia tutto quello che serve, con tempi certi, per ripristinare, in sicurezza, la piena percorribilità della Statale. Da parte mia, come sempre, sarà mia cura tenere informati i cittadini non appena avrò notizie certe.”

Marco Nicoli