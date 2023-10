Stasera trekking urbano. La bellezza delle Mura in un tour gratuito

Torna l’appuntamento annuale per scoprire, a passo lento, la ricchezza del patrimonio artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico di città e borghi d’Italia. Il tema di questa XX edizione del “Trekking urbani“ è Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli. A Lucca il focus, questa sera, saranno le Mura, con un percorso alla scoperta di tante curiosità fino a raggiungere la caratteristica Via del Fosso. Punto di partenza il Castello di Porta San Donato, stasera alle 18.30, 18.45 e 19 (un gruppo per ogni partenza, massimo 25 persone), tour gratuito. Prenotazioni e info a 0583 442213 - [email protected].