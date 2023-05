Stasera sul palco “Killer Queen“ tribute band ufficiale

Musica e intrattenimento con i “Killer Queen”, storica e rinomata tribute band ufficiale dei Queen, per una serata aperta a tutta la popolazione. E’ questo l’evento a firma di 50 & Più Associazione provincia di Lucca, in programma stasera alle 21 all’interno del Teatro Puccini di Altopascio. Un concerto, a ingresso gratuito, che ripercorrerà i principali successi della leggendaria band inglese capitanata dall’indimenticabile Freddie Mercury. “Invitiamo tutti ad essere presenti – dice il presidente provinciale e regionale e vicepresidente nazionale di 50 & Più Associazione, Antonio Fanucchi (nella foto) -, sia i nostri soci che i non iscritti. La serata sarà certamente piacevole dal punto di vista artistico, data la rinomata qualità dei Killer Queen, ma offrirà anche lo spunto per illustrare al pubblico in sala i tanti servizi offerti dalla nostra associazione”. Per prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare ai numeri di telefono 37145888826 o 3338330637.