Stasera l’Anpi entra in città a Lucca: ricordare la Liberazione del 1944

Stasera, lunedì 4 settembre, alle ore 21, con l’adesione di cittadini, associazioni, sindacati e partiti, l’Anpi di Lucca ricorderà la vigilia della liberazione di Lucca, che avvenne il cinque settembre del 1944. “Entreremo – fanno sapere dall’assocazion dei partigiani – simbolicamente in città e percorreremo i luoghi più significativi di quei giorni di sofferenza e di lotta, che hanno creato i presupposti per tornare a sperare di vivere, senza più guerre, nella libertà e nell’uguaglianza. Che ci hanno dotati dei principi inviolabili della nostra Carta Costituzionale. Nella sola provincia di Lucca – aggiunge l’Anoi – furono 667 le vittime accertate delle stragi fasciste e naziste, nei pochi mesi dell’estate del 1944. Bambini, donne e uomini innocenti, furono uccisi solo per creare terrore. E furono torturati e uccisi partigiani e cittadini che lottavano per ridare dignità, onore e pace al nostro Paese. Non dobbiamo solo ricordare, ma domandarci, assieme, cosa dobbiamo fare per vivere la consapevolezza di essere degni del sacrificio di tutti loro“. All’iniziativa dell’Anpi hanno dato l’adesione numerose asscoiazioni e sigle cittadine.