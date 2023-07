Stasera in scena i Placebo Attesi ottomila in piazza

Tornano stasera, attesissimi, alle 21.30, in piazza Napoleone, i Placebo, per la terza volta sul palco del Summer, davanti ad almeno 8mila spettatori, molti dei quali stranieri. Prima di loro, alle 20.15 suoneranno i Peaks!, duo-band torinese dal respiro internazionale, una delle più interessanti realtà del rock indipendente italiano e non solo, scelti dagli stessi Placebo come “opening act“. I Placebo sono una delle band britanniche più rappresentative dell’alternative rock degli ultimi 30 anni, ispirata in parte alla lezione dei Cure di Robert Smith, con il quale hanno spesso collaborato.

Il chitarrista, cantante, frontman e leader dei Placebo, Brian Molko, fondatore della band insieme a Stefan Olsdal, ancora con lui in scena, è stato ed è ancora una icona per almeno due generazioni di fan di un certo lato oscuro del rock, fatto di testi che parlano di realtà spesso ignorate o discriminate. Sono ben note anche le frequenti prese di posizione di Molko sull’attualità, direttamente sul palco, contro governanti e potenti. Solo di qualche giorno fa sono gli epiteti rivolti alla premier Giorgia Meloni durante il concerto di Torino, che gli hanno valso una segnalazione alla Procura della Repubblica. Ma questo è il personaggio, idolatrato dai fan e avversato dai detrattori, comunque sempre estremo.

Nati nel 1994, in pieno periodo brit-pop, i suoni dei Placebo hanno invece attraversato numerose sperimentazioni che non hanno però impedito alla band di sfornare singoli di successo, come il seminale “Pure morning“: pop, rock, elettronica e anche tutto insieme, per una formula vincente che ha fruttato oltre 13milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’ultimo lavoro in studio, “Never let me go“, uscito nel 2022, a distanza di ben nove anni dal precedente, ha suscitato grande entusiasmo nei fan. E i loro concerti, che naturalmente non dimenticano i successi del passato, sono la celebrazione di un rito collettivo che include davvero tutti, corredato da effetti e scenografie spettacolari.

Paolo Ceragioli