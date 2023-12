Stasera in cattedrale. Niccolò Bartolini suona Bach e altri

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, sarà la Cattedrale di San Martino ad

ospitare il secondo appuntamento musicale della Rassegna Organistica “Organi in città e in periferia”, organizzata dall’associazione Sui passi di Puccini APS con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un nuovo concerto tutto dedicato alla musica d’organo è infatti in programma per stasera alle ore 21 e sarà realizzato dal giovane Niccolò Bartolini, vicedirettore della Cappella Santa Cecilia della Cattedrale. Dall’organo risuoneranno note di Bach, Franck, Howells, Bales e Duruflé. L’ingresso all’evento è libero. La Rassegna, all’interno della quale si inserisce il concerto, alterna proposte di eventi musicali all’interno del centro storico lucchese e nelle zone più periferiche, con l’obiettivo di contribuire a valorizzare il patrimonio organistco e organario dell’ampio territorio provinciale e sensibilizzare i cittadini al valore di strumenti talvolta poco conosciuti grazie alla disponibilità di giovani musicisti.