Stasera il film-ricordo dedicato a Troisi

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di uno dei cicli più importanti, quello che permetterà di proseguire o meno l’attività di diffusione della cultura cinematografica a Lucca.

Stasera, ore 21.15, sarà proiettato il film documentario di Alessandro Bencivenga, "Il mio amico massimo". L’opera è il ritratto di uno dei maggiori attori e registi italiani prematuramente scomparso: Massimo Troisi. Quello che emerge dalle moltissime immagini rubate dai set, dalle conversazioni con i colleghi, da momenti irripetibili nella vita di Troisi, è un ritratto minuzioso, intimo e carico di affetto per il Massimo uomo, collega, e amico. Il racconto si snoda attraverso le testimonianze e le parole dei suoi più grandi colleghi e amici come Lello Arena, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Renato Scarpa, Cloris Brosca e Roberto Benigni. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro.