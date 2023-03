Stasera il film Anton Cechov di René Ferét al Circolo del Cinema

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta come di consueto un film in prima visione al Cinema Centrale. A causa del blocco da parte del distributore Circuito Cinema, il film “Living” originariamente in programma per giovedì verrà sostituito con un’altra pellicola. Oggi alle 21.15 verrà proiettato infatti il film Anton Cechov di René Ferét. Il film è la narrazione della vita di uno dei più importanti autori della letteratura mondiale ripresa dalla cinepresa di un regista che, con grande talento e delicatezza ci mostra aspetti interessanti della

sua biografia tra cui le intime contraddizioni di un uomo che si sentiva più medico che scrittore ma che non poteva negare, salvo mettere in gioco una falsa modestia, il proprio talento. Un ritratto intimo capace di cogliere con profondità tutte le sfaccettature di una personalità complessa. Un autore che sapeva descrivere perfettamente le molte sfumature dell’animo umano, ma nello stesso momento non riusciva a innamorarsi. Quando si confronta con l’universo penitenziario di Sachalin

iniziano a emergere i temi cari a Cechov legati all’aspetto sociale della sua vita e delle sue opere per il recupero delle persone che vivevano senza una speranza di riscatto nel futuro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet www.circolocinemalucca.it.