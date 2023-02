Stasera Carnevale “di fuoco“

Stasera alle 20,30, sul piazzale della chiesa parrocchiale di Pieve Fosciana si rinnova la tradizione del "bruciare il Carnevale", dare fuoco a un pupazzo che lo rappresenta, costruito dalle insegnanti e dai bambini della scuola materna. Al termine si usa suonare sul campanile la "Grossa", cioè la campana maggiore della pievania che dà così il segnale ufficiale dell’inizio della Quaresima. Tale usanza è documentata nell’archivio parrocchiale, come scrisse diversi anni fa il compianto monsignor Lorenzo Angelini. In questa serata si era soliti fare sfilare di nuovo i carri partecipanti al Carnevale pievarino con le contrade tradizionalmente avversarie. In palio il "Pievarinello", il trofeo simbolo dell’antichissimo carnevale pievarino, risalente al 1625. Una statuetta d’argento di circa 30 centimetri, che viene restituita all’organizzazione subito dopo le foto ufficiali.