Stasera al teatro Alfieri in scena “I due Papi“

Stasera alle 21,15, al Teatro Alfieri di Castelnuovo, va in scena lo spettacolo "I due Papi", con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, che è inserito nel programma della stagione 202223 del Teatro castelnuovese, frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’amministrazione comunale. "I due Papi" è il titolo della produzione italiana di The Pope di Anthony McCarten, con traduzione di Edoardo Erba, opera teatrale da cui è tratta la pellicola di successo prodotta da Netflix, con protagonisti Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Una commedia di straordinaria forza emotiva con protagonisti due grandi attori del nostro panorama, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, per raccontare il complesso rapporto tra Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio, appena prima delle dimissioni di Benedetto XVI e della successiva elezione di Francesco nel 2013. I biglietti sono acquistabili, anche oggi.

Dino Magistrelli