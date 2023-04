Stasera al museo folklorico si parla dei sogni dei bambini

Un appuntamento aperto a tutti, ma rivolto in special modo ai genitori, agli educatori e agli insegnanti, quello di stasera, alle 21, a Piazza al Serchio, presso il Museo italiano dell’immaginario folklorico, le psicologhe Elvezia Benini e Cecilia Malombra, che presenteranno il libro " I sogni dei bambini. Tracce archetipiche nelle immagini della notte" (Franco Angeli Editore). È possibile assistere all’incontro sia in presenza che online, prenotandosi al link: http:bit.lyaprile23museo. I bambini del nostro tempo vengono pressati a "fare" e continuamente sollecitati ad aderire a modelli prestazionali e competitivi. Non si permette loro di avere pause e di godere di quella sana noia attraverso cui dare spazio alla riflessione e riconoscere le emozioni e le produzioni della fantasia e dell’inconscio. Con questo libro si auspica di restituire importanza ai sogni come base di buona salute, di creare una "carta dei diritti dei sogni dei bambini".