Stasera al Centrale il film “La Chimera“ in prima visione

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale.Stasera alle ore 21.15 sarà proiettato il discusso e atteso film di Alice Rorhwacher “La chimera“. È un’opera pluripremiata e presentata con grande successo di critica e di pubblico nelle sale nazionali, ma mai approdata a Lucca. Il film è in pieno stile ormai riconoscibile della regista, già autrice di Corpo celeste, Le meraviglie, e Lazzaro felice. Francesco Boille su Internazionale lo definisce così: "Bellissimo questo film di poesia, sensoriale, avvolgente, che fa sentire gli odori della natura, il verde intenso come se fosse muschio sulla roccia, l’umidità della terra, scorci di villaggio, baraccopoli arcaiche, bellissime stazioni ferroviarie abbandonate. E lo fa ibridando e poi unendo i formati, il 35 millimetri, il super 16 millimetri e il 16 millimetri: tutto è realtà, tutto è cinema, l’estetica naturalistica così come il video amatoriale, o la fotografia che si fa pastello, pittura, affresco". Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro), la tessera abbonamento (25 euro) o della nuova tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro.