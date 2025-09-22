Standing ovation. Ricordi e confessioni. Spacey conquista il cuore di San Francesco

Oltre seicento le persone che ieri pomeriggio, nella chiesa di San Francesco, hanno partecipato all’evento più atteso del Lucca Film Festival 2025: la masterclass con Kevin Spacey.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del festival Nicola Borelli, mentre la conversazione è stata moderata dal giornalista e firma delle testate del gruppo QN Giovanni Bogani, affiancato dall’interprete Chiara Michelozzi. Sullo schermo, per la prima volta in Italia, sottotitoli generati dall’intelligenza artificiale: una sperimentazione di traduzione simultanea che ha decisamente sorpreso il pubblico. Dopo la proiezione di un trailer, Spacey ha fatto il suo ingresso in abito beige e cravatta rosa, conquistando subito la platea.

Alla domanda su quando avesse capito di voler fare l’attore ha ricordato: "Mia madre mi presentava attori e attrici del suo tempo, mi portava al cinema, poi ho scoperto di avere un orecchio particolare che mi permetteva di imitare le voci altrui. Imitavo Jimmy Stewart, la Hepburn, ma il suono più bello resta la risata di mia madre". Ha raccontato i suoi primi passi a teatro, fin dalle scuole medie: "Frequentavo corsi di recitazione e mi divertivo. È stato lì che ho scoperto qualcosa di sconvolgente: il rapporto con il pubblico. Ho capito che non volevo più fare l’attore: lo ero".

Momento intenso il ricordo del suo mentore, Jack Lemmon: "L’ho conosciuto quando avevo solo 12 anni… mi disse: sei fantastico, devi studiare recitazione. Da lui ho imparato veramente tutto. L’Oscar per American Beauty l’ho dedicato a lui". Spazio anche al suo metodo: "Non è mai un lavoro che si fa da soli, è un lavoro in team. Io prendo le idee, le lancio e spero che arrivino alla gente. Non sono io il narratore, ma la tavolozza di colori di un quadro dipinto da qualcun altro". Definito da molti il "grande maestro della sottrazione", Spacey ha raccontato: "Il cinema non è come il teatro: sul palco devi attirare l’attenzione anche del pubblico in ultima fila. Ma quando la telecamera ti inquadra il viso, ti cattura. Puoi anche solo pensare, la gente lo vedrà. Non serve molto impegno per creare un grande impatto".

In chiusura, l’attore si è lasciato andare a riflessioni più personali: "Saper capire le persone, mettermi nei loro panni, mi ha fatto crescere come uomo. Non so fare il cattivo, posso solo interpretare ciò che il personaggio sente. Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere un uomo dal buon carattere. E nonostante tutte le accuse e i momenti bui, penso di esserci riuscito. Mi importa solo strappare sorrisi alle persone".

Spacey ha anche confidato di amare YouTube, mentre il cinema spesso lo ha deluso: "Mi auguro che torni quello di un tempo. La gente ha bisogno del cinema e dobbiamo combattere per questo". L’attore ha anche ricordato con commozione Robert Redford, recentemente scomparso. Attimi di grande commozione quando ha ringraziato il pubblico lucchese per l’affetto ricevuto durante i due giorni di festival: "E’ stato incredibile, non lo dimenticherò mai".

Infine, ha parlato del suo sogno più intimo: "Quando ho affrontato momenti molto bui avevo al mio fianco Evan Lowenstein, che mi ha dato molta fiducia. Mi auguro che tutti al mondo abbiano una persona così al loro fianco". Tra applausi, risate e momenti di commozione, la masterclass di Kevin Spacey resterà decisamente una delle pagine più memorabili del festival.

Giulia Prete