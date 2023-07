Stamani l’addio a Nardi Nuovi messaggi di cordoglio

Centinaia i messaggi di cordoglio per la morte del professor Raffaello Nardi. Per tutta la giornata di ieri molti amici e collaboratori hanno raggiunto la casa del professore, a Massa Pisana, dove nella cappellina gentilizia della sua villa è stata allestita la camera ardente. Il funerale si svolge questa mattina alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Forisportam a Lucca. La celebrazione sarà presieduta da monsignor Piero Ciardella che fra l’altro è socio della stessa Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti di cui è stato presidente il professor Nardi dal 2009.

Messaggi di cordoglio alla moglie, professoressa Laura Dallan Nardi, ai figli Stefano, Ilaria e Silvia, sono arrivati anche attraverso i social network. Tra i più recenti messaggi arrivati alla nostra redazione ricordiamo, dopo quelli già pubblicati nell’edizione di ieri, il testo del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, nonché sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi: "Al professor Raffaello Nardi mi legava una sincera amicizia maturata proprio dalla nostra esperienza professionale. Una persona buona, affabile, sensibile. Molto colta e appassionata al nostro territorio. Quando ero presidente della Provincia di Lucca abbiamo avuto modo di lavorare a stretto contatto soprattutto nelle situazioni emergenziali. Lui, come segretario dell’Autorità di bacino del fiume Serchio, ha sempre mantenuto un rapporto umano e non formale con le istituzioni. Il suo ruolo di coordinamento è stato molto importante nel gestire certi momenti difficili. La sua attenzione al territorio e la sua professionalità hanno inciso concretamente nell’indirizzo delle scelte politiche a favore di una valorizzazione e tutela del nostro bacino idrico".

Anche l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale si unisce al cordoglio per la scomparsa del professor Raffaello Nardi, che fu segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Arno dal 1990 al 2000 e dell’Autorità di bacino pilota del fiume Serchio dal 1990 al 2017. "Le attuali Autorità di bacino italiane sono il risultato della sua attività e del suo impegno, profuso generosamente fin dalla loro costituzione nel 1990, per il quale si può solo essere grati - commentano dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale - oggi, seppur con ruoli e competenze anche diverse, l’Autorità di bacino conserva la sua impronta fondamentale. I dipendenti e collaboratori lo ricordano con affetto, oltre che per la sua professionalità e competenza, per l’umanità, la gentilezza, la disponibilità e il grandissimo senso dell’ironia che caratterizzavano la sua persona".

Paolo Mandoli