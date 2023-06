Stamani l’addio a Luciano Moscatelli

Cordoglio ad Altopascio per la morte di Luciano Moscatelli, per decenni storico percussionista del Corpo musicale paesano “Zei“. Aveva 90 anni, da tempo era malato. Fino a quando ha potuto, è sempre stato vicino a quella “creatura“, la banda del paese, che in pratica ha visto nascere. Apprezzatissimo per le sue doti, sapeva coinvolgere con il suo ritmo. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 alla chiesa parrocchiale di Altopascio e successivamente la tumulazione avrà luogo nel cimitero locale. Molti esponenti del corpo musicale altopascese vorranno essere presenti a tributargli l’ultimo saluto.