Staindubatta dal vivo ‘Silent concert’ al rifugio

Gli Staindubatta tornano “in Palèo” per una serata speciale, al “búie” dell’Appennino Tosco-Emiliano. La band garfagnina ripropone un live “In Palèo”, format di silent concert già scelto per il tour del 2019, in un’unica data ospitata dal Rifugio Burigone. “Palèo”, ovvero la sterpaglia in dialetto garfagnino.

E sarà proprio tra quelle dei boschi adiacenti al Rifugio che stasera alle ore 21, si terrà “Palèo al búie”, il silent concert degli Staindubatta (foto). La band della Garfagnana già nel 2019 aveva portato in giro per le montagne della zona il format di concerti “In Palèo” da cui era stato tratto un disco e successivamente un docufilm proiettato in vari cinema italiani: progetti che esaltano il racconto del forte legame del gruppo con la terra d’origine, musicato in un ricercato post-rock con venature elettroniche dilatate.

Non sarà solo un concerto, ma un’esperienza immersiva, intima ed emblematica dell’essenza del gruppo, che fa dell’attenzione e della memoria dei luoghi della valle lucchese uno dei perni della propria produzione musicale: l’altro - lo si può ben notare ascoltandone i brani - è la ricerca di originalità nella scrittura dei testi, che si dividono tra l’inglese, il dialetto garfagnino e quello emiliano.

La band, composta da Federico Bragaglia, Simone Tardelli, Emilia Galgani, Simone Venturi e Francesco Lorenzetti, presenterà l’ultima fatica discografica, * (asterisco), nella suggestiva formula del silent concert, tramite cioè l’ausilio di cuffie wireless che saranno fornite al pubblico: per questo motivo l’evento sarà a numero chiuso. A seguire, il live set dei Bad Tӧlz Buzz, duo di musica elettronica di Pisa. Info: 334 571 7447.