"Stagioni sconvolte: peschi e susini già in fiore, ortaggi mignon“

Intanto Coldiretti lancia l’allarme per gli effetti dei cambiamenti climatici evidenziando che peschi e susini sono in fiore come avviene a primavera e gli ortaggi mignon nei campi a causa delle abbondanti piogge e del caldo anomalo di questo autunno definito “il più caldo degli ultimi 70 anni” e del dicembre più bollente dal 1955 secondo il Lamma. "Condizioni che bene inquadrano uno scenario climatico che ha sconvolto il ritmo delle stagioni e messo in crisi la natura e l’agricoltura. L’arrivo dell’inverno – aggiungono a Coldiretti – con il brusco crollo della colonnina di mercurio in queste condizioni di eccezionalità gettano nel panico gli agricoltori che devono affrontare gli sconvolgenti “risvegli” delle piante con il serio rischio di vedere compromessi i prossimi raccolti".

Si guarda con timore all’annunciato arrivo delle correnti fredde con neve sull’Appennino e un repentino abbassamento delle temperature dalla prossima settimana. Per Coldiretti Toscana siamo di fronte ad una "evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti come dimostrano le alluvioni di maggio nell’alto Mugello e novembre nel nord della regione.

Una calamità, quest’ultima, che è costata più di 50 milioni di euro di danni alle imprese agricole toscane. Senza dimenticare che senza il freddo le popolazioni di insetti che causano danni alle colture potrebbero sopravvivere e svernare per attaccare i raccolti nella prossima primavera aggiungendo ulteriori elementi di penalità per il settore".