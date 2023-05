Stage all’estero per oltre 100 studenti del “Majorana“

Finalmente ripresi gli stage linguistici all’estero per oltre 100 studenti del “Majorana“ che hanno soggiornato in Inghilterra, Spagna, Germania e Francia tra febbraio e aprile. Un momento positivo che ha visto i ragazzi dell’indirizzo linguistico riprendere le attività sospese negli anni precedenti a causa del Covid. Per una settimana i giovani partiti hanno soggiornato nelle famiglie ospiti, frequentando corsi di lingua e attività culturali.

"Entrare e vivere nelle famiglie è stato un valore aggiunto per sviluppare da un lato capacità relazionali e di responsabilità e dall’altro competenze linguistiche - sostengono alla scuola - . In Inghilterra le classi 3F e 3G accompagnate dalle docenti Lara Bianchi, Elisabetta Petretti e Alessia Barsanti hanno frequentato lezioni di lingua inglese per una settimana e alla fine hanno conseguito un attestato di frequenza volto a certificare il livello linguistico di ciascuno. Nei pomeriggi oltre alle attività culturali hanno visitato siti di interesse storico ed artistico, tra Londra e Brighton. In marzo la classe 5F è andata a Berlino con i docenti Pasquale Capoluongo e Stefano Leonetti con la stessa formula di accoglienza in famiglia e mattine e pomeriggi impegnati in corsi di lingua e attività gestite dai nostri docenti, inclusa la visita al museo ebraico e al Muro. E’ stata poi la volta dei due gruppi-classe 4G e 4F, accompagnati rispettivamente dai docenti Elisabetta Petretti e Pietro Alotta, e Alessandro Giorgi e Silvana Urtiaga, ad avere la possibilità di migliorare la conoscenza della lingua spagnola a Siviglia, con la stessa formula studio ed escursione li hanno portati a Cordoba".

"Ad aprile - aggiungono dalla scuola - la 5G è andata ad Antibes, nel sud della Francia, accompagnata dai docenti Pietro Alotta ed Elisabetta Petretti, dove oltre a consolidare le competenze linguistiche, hanno potuto visitare Cannes e Nizza all’interno delle attività culturali progettate". Gli studenti hanno maturato ore per i percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.