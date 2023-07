Sranno famosi Francigiena Festival

Saranno famosi. Si potrebbe dire così per lo spettacolo del 3 agosto a Montecatini alle Terme Tamerici, ingresso gratuito. Si esibiranno i migliori allievi delle Masterclass che raccolgono studenti da tutto il Mondo che si cimenteranno con musiche di autori vari. Tutto ciò nell’ambito dell’edizione 2023 del Francigena International Festival che coinvolge anche i vicini territori di Capannori e di Altopascio dove il 17 luglio, in piazza Ospitalieri avremo un duo pianistico di fama mondiale come Vovka Ashekenazy e Alexander Hintchev. Per il resto, gli studenti sono arrivati in questi anni da Usa, Canada, Cina, tutta Europa nell’ambito degli insegnamenti di professori esperti e sotto la regia di Marco Lardieri, dell’Accademia Geminiani.

Ma.Ste.