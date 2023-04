Squallido Paradiso Il primo album di Simone Corrieri

Esce giovedì 13 aprile “ Squallido Paradiso” , il primo album del del cantautore lucchese Simone Corrieri. "Squallido Paradiso nasce dalla mia voglia di stupirmi e di mettermi in gioco – spiega – , e spero che chi lo ascolterà possa emozionarsi. I 10 brani contenuti nel Cd, di cui uno strumentale, rimarcano la mia identità di autore, e si avventurano in diversi generi musicali, rendendo il progetto artistico eterogeneo. Al suo interno anche una traccia strumentale, genere ambient, nata dalla collaborazione con il producer Matteo Teani".

"Squallido Paradiso è stato mixato e masterizzato alla Tana del Lupo di S.Maria a Colle, da Giacomo Luporini e Matteo Teani, che mi hanno sopportato e supportato con il loro talento . Ringrazio Mattia Lenzi, David Del Terra ed Alessandro Moschini per aver scritto la musica di alcuni brani, creando il mood che volevo. Sono così nati, con Mattia Lenzi 3 brani: Bellissimo Uragano, Se ci innamoriamo e Non è facile; con David Del Terra invece Squallido Paradiso, scelto anche come titolo dell’album, e con Alessandro Moschini, la bossanova “Così è Così sia“".

"Al progetto hanno collaborato bravi musicisti, chiaramente ringraziati uno ad uno ,nell’interno della copertina del Cd. Squallido Paradiso, avrà una sua promozione, oltre che con i miei canali social, facebook e instagram, con veri e propri incontri dove oltre al firma copie verranno eseguiti dal vivo, in chiave acustica, alcuni brani dell’album".

Le date dei primi due firma-copie sono: sabato 22 aprile alle 17,15 all’Hotel Cavalieri del Tau (Altopascio); sabato 29 aprile alle 18 al Medieval (Pescia). Un altro firma copie, dopo la metà maggio, si terrà a Fornaci di Barga in collaborazione con l’Associazione L’Arca della Valle. Il sabato 15 aprile due giorni dopo l’uscita di “Squallido Paradiso“ Simone Corrieri sarà a Teatro Goldoni di Livorno, tra i finalisti del concorso nazionale “Premio Pegaso”, con il brano Maghi e Profeti, una canzone che fa parte di questo cd. Il primo singolo estratto uscirà non prima di fine maggio.