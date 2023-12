Spot sulla sicurezza stradale. Gli studenti del “Fermi“ al cinema con il regista

Tradizionale appuntamento natalizio, venerdì scorso, organizzato da Croce Verde Lucca e Il mondo di Claudio Marchini onlus nei tre cinema della famiglia Gialdini – Moderno, Astra, Centrale - per le classi dell’ITIS Fermi (nella foto di Alcide). Con una novità: la presentazione del nuovo spot sulla sicurezza stradale ideato dalle due Associazioni, realizzato da Simone Rabassini, regista lucchese, e Coralis Video.

Ad accogliere le studentesse e gli studenti dell’Istituto il presidente del sodalizio di viale Castracani, Daniele Massimo Borella, che ha così introdotto la mattinata: “Questo momento di riflessione e di incontro è ormai un appuntamento fisso, prima delle vacanze invernali. Voi ragazzi, con il piccolo contributo economico che vi viene richiesto, riuscite a realizzare una cosa enorme: grazie a voi, doneremo un pasto caldo a circa 200 persone per il giorno di S. Stefano. Non solo: quest’anno, bisseremo anche con il pranzo di Befana, dedicato alle famiglie con bambini e, per questo, comprensivo di doni per i più piccoli”.

Poi la proiezione del video. A presentarlo il regista, Simone Rabassini, che ha voluto accanto a sé il cast tecnico-artistico e i Volontari che hanno collaborato al progetto: “un video a due facce, come possono esserlo le vite delle persone che, da un momento all’altro, vivono un’esperienza tragica come quella di un incidente stradale, siano esse vittime o responsabili. Come Coralis Video abbiamo abbracciato questo progetto intendendolo come un promemoria, qualcosa che colpisca chi lo guarda e che rimanga impresso nella mente dello spettatore. Per farlo, abbiamo dedicato mesi di lavorazione a questo spot: nel nostro piccolo, speriamo possa dare un contributo ad abbassare il numero di vittime della strada”. Grande impatto sui giovani spettatori, sui quali lo spot ha sicuramente avuto le reazioni volute da chi lo ha sceneggiato.

Presente anche Celestino Marchini, fondatore de Il mondo di Claudio Marchini onlus, che ha così commentato: “Seguire questo progetto fin dalla genesi è stato impegnativo; vederne il frutto, specialmente le scene finali, mi ha riportato a 21 anni fa, all’incidente che colpì mio figlio. Da allora è cambiato tutto: ho iniziato ad occuparmi di sicurezza stradale, a incontrare gli studenti, a diffondere cultura della strada per evitare che altri genitori soffrissero ciò che io ho sofferto. Lo spot insiste sul tema dell’attraversamento delle strisce pedonali perché è un evento da non sottovalutare, specie in caso di doppia corsia: in Italia, solo l’anno scorso sono morte 181 persone sulle strisce, come avvenne per Claudio. Occorre sempre avere bene in mente le regole, rispettarle e, soprattutto, tenere alta la guardia e usare la testa”. Lo spot è stato realizzato grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023“ a valere sul progetto “Generazione Giovanisì“, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.