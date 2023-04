Sposarsi all’Alpeggio, da oggi si può: location mozzafiato

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 21 aprile 2023 - Festeggiare importanti ricorrenze o, addirittura, celebrare uno dei giorni più importanti della propria vita, in una località poco al di sotto dei 1.000 metri, circondati da incredibili bellezze panoramiche e ospiti su una splendida terrazza naturale al centro della catena delle Alpi Apuane che si affaccia sul gruppo delle Panie, fa soltanto parte di un bel sogno? La risposta è no, invece è realmente possibile e da oggi si tratta di una concreta visione, grazie all’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli guidata dal sindaco Michele Giannini.

L’attivo comune della Garfagnana, ricco di zone verdi e selvagge, intervallate da masse rocciose con piccolissimi villaggi sparsi perlopiù oggi disabitati, ha infatti deciso di incrementare le aree del suo territorio da offrire come scelta per coppie di futuri sposi, sia italiani sia esteri, desiderosi di trasformare la loro giornata di festa in un’esperienza unica e indimenticabile. Lo fa mettendo sul piatto uno dei luoghi più caratteristici e visitati dai turisti: il piccolo Alpeggio di Gallatoio. Qui, siamo molto vicini anche alla famosa Grotta del Vento e con pochi passi è possibile ammirare uno dei panorami maggiormente stupefacenti della Valle, caratterizzato da imponenti dirupi, ripidi crinali e profondi canaloni, oltre al fatto che rappresenta una meta perfetta per ammirare il suggestivo doppio tramonto nel foro carsico del Monte Forato.

Tra l’altro il Comune di Fabbriche di Vergemoli è uno dei pochi in Italia che consente di sposarsi sul suo territorio in modalità gratuita. "E’ parte della nostra filosofia di accoglienza quella di non fare sostenere alcuna spesa per questo speciale servizio ai futuri sposi - spiega il sindaco Giannini -. Nel corso degli anni i nostri palazzi storici e le strutture turistico culturali sono state più volte scelte come cornice per matrimoni nazionali e internazionali. Da oggi, la splendida area montana della Croce del Gallatoio, ulteriore tassello di pura bellezza che siamo certi farà da sfondo a matrimoni da favola, con la sua storica Chiesa di San Pellegrinetto e l’imponente Croce panoramica sarà disponibile come location unica per matrimoni e cerimonie".

"Cultura, arte, religione, storia, leggende romantiche e un panorama mozzafiato, tutto insieme in una sola porzione di territorio, saranno gli elementi a disposizione di sposi provenienti da qualsiasi destinazione per vivere con noi il giorno più bello della loro esistenza - conclude - , il cui ricordo rimarrà per sempre impresso nei loro cuori e menti. Tra l’altro, questa non sarà la sola novità che ci riguarda, il 2023 sarà infatti un anno pieno di sorprese per il nostro territorio, con ripercussioni positive e importanti che coinvolgeranno l’intera Valle del Serchio".