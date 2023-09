Sportivo dell'Anno 2023 a Pescaglia: Marco Pardini premiato

Sportivo dell’Anno 2023: il terzo riconoscimento va all’atleta Marco Pardini. Il 7 settembre in sala consiliare è stato premiato Marco Pardini dell’Atletica Virtus Lucca che, nonostante la sua giovane età, ha conseguito importanti riconoscimenti a livello Toscano e Nazionale.

Marco Pardini è campione toscano staffetta 4x100 e si è classificato 2° al Campionato Toscano individuale, salto triplo, 1° al Campionato Toscano di società, salto triplo e 3° al Campionato Toscano di società, 80 mt. È membro della rappresentativa toscana alle gare nazionali di Atletica Leggera e ha ottenuto la migliore prestazione toscana nel salto in lungo, 14° in Italia, con 6,25 mt e la 2ª prestazione in Toscana nel salto triplo con 12,21 mt.

Quest’anno si è inoltre qualificato con la staffetta 4x100 agli italiani di Caorle, categoria allievi. Dice il sindaco Andrea Bonfanti (con lui nella foto): "Ci fa davvero piacere poter premiare un ragazzo così giovane che in così poco tempo ha già ottenuto risultati davvero importanti. Per lui questo premio deve essere stimolo a continuare con l’impegno che sta mettendo nello sport, senza trascurare l’impegno nello studio".

M.N.