Sportello sociale alla Croce Rossa. Il vecchio centro di ascolto si evolve per aiutare di più

Un servizio di ascolto, orientamento e assistenza per persone in situazioni di vulnerabilità, finalizzato a garantire un supporto concreto alle esigenze sociosanitarie della popolazione.

Con l’arrivo della primavera alla Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca ecco sbocciare anche importanti novità: da questo mese, infatti, il vecchio “Centro di ascolto” si trasforma e si espande diventando uno Sportello Sociale. Lo Sportello, che sarà aperto ogni sabato del mese dalle ore 9 alle 11 senza necessità di prendere un appuntamento, rappresenta quindi un nuovo punto di riferimento per chi necessita di aiuto in vari ambiti, dall’inclusione sociale all’accesso ai servizi essenziali.

Grazie a questo servizio, le persone che lo richiedono potranno ricevere un pacco alimentare e supporto grazie al progetto Ri-Uscire in collaborazione con la Caritas Diocesana di Lucca.

Allo Sportello Sociale, situato nella sede dell’Associazione in via Carlo Piaggia 421, possono accedere famiglie e individui in difficoltà economica, persone senza dimora, anziani soli o con necessità di assistenza, migranti e richiedenti asilo, persone con disabilità o con malattie croniche, persone vittime di violenza o che si trovano in situazioni di grave disagio sociale.

“Grazie allo Sportello Sociale – commenta il Comitato della Croce Rossa – Una volta al mese, prendendo un appuntamento direttamente allo Sportello, si potranno ricevere informazioni e supporto anche per pratiche burocratiche, compilazione di curricula e orientamento ai servizi locali. Sarà inoltre possibile ricevere consigli e suggerimenti anche per i consumi energetici. Lo sportello diventa così più completo - concludono - dando possibilità di accedere ad attività diverse da quelle consuete”.