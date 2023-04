Sport in Costituzione, dibattito aperto “Adesso serve un patto tra generazioni“

Riparte da Lucca l’appello per sostenere il disegno di legge costituzionale che prevede l’inserimento del valore sport nella nostra Costituzione. Domani mattina, alle 9.15, è in programma nella sala del Trono del palazzo della Provincia il convegno “Lo sport in costituzione: un patto tra generazioni”, che si svolgerà nella sala del Trono di Palazzo Ducale, a Lucca, dove istituzioni, amministratori, rappresentanti del mondo sportivo nazionale e locale, della scuola e dell’associazionismo, si confronteranno su quattro tematiche importanti del settore: impianti, sport nella scuola, la figura dello studente atleta e i mestieri dello sport. Al convegno, organizzato dal Coni provinciale in collaborazione con la Provincia, l’ente sportivo Libertas Lucca e l’associazione benemerita Unvs Lucca, saranno presenti tra le personalità del mondo sportivo Marcello Marchioni del Consiglio Nazionale del Coni, Stella Frascà della giunta Coni Liguria e Fabio Pagliara presidente della Fondazione sport City e dell’associazione culturale SportItalia. Parteciperanno Renzo Marcinnò, presidente Libertas Lucca, e Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana. Sarà presente anche il governatore Eugenio Giani.