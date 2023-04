Sport e tempo libero, a maggio al via “Palestre sotto il cielo“

Al via ad inizio maggio l’edizione primaverile dell’iniziativa "Palestre sotto il cielo", promossa dal Comune con il duplice obiettivo di incentivare i cittadini a praticare attività fisica all’aria aperta e di supportare tutte quelle realtà, in particolare le associazioni, che fanno della promozione sportiva il principio cardine della loro attività, mettendo a loro disposizione spazi pubblici all’aperto, senza dover pagare il suolo pubblico. Anche per questa nuova edizione sono tante e di vario genere le attività sportive rivolte a bambini, ragazzi e adulti proposte dagli operatori sportivi, che si tengono in piazze, parchi e altri spazi pubblici del territorio. Si va dalla ginnastica dolce alla zumba, dal pilates al karate, dallo yoga ai balli caraibici, dalle danze tradizionali alla bioenergetica, oltre a molte altre discipline. Sul sito del Comune l’elenco delle associazioni e ci sono i contatti per le iscrizioni.