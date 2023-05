Sport e solidarietà Ecco le date del torneo dedicato alla memoria di Samuele e Amedeo

Non è un evento solo sportivo, ma di ricordo, testimonianza, memoria, riflessione su temi quali la sicurezza stradale. Tutto nel nome di due ragazzi, Samuele Leto di Segromigno e Amedeo Favilla di Gragnano, che il primo giugno 2020 persero la vita sulla via Pesciatina a Lunata. E’ la terza edizione di un torneo di calcio che in questo 2023 si svolgerà a San Cassiano a Vico. Le date sono: 1, 5, 7, 9, 12 e 15 giugno. I quarti si disputeranno il 19 e il 22 giugno. Semifinali il 26 giugno. Finali il 30. Ogni serata alle 20.30 prima partita, alle 21.30 la seconda.

Il primo giugno si partirà con la Santa Messa che si svolgerà alle 18.30 alla chiesa di San Cassiano a Vico, celebrata con la partecipazione di Don Damiano Pacini, poi ci si sposterà sul campo del Real Academy Lucca per un altro breve cerimoniale che precederà l’inizio della prima sfida.

Molte le novità: oltre al riconoscimento Aics, con arbitri ufficiali, anche l’aggiunta del premio Fair Play per la compagine che avrà dimostrato di aver colto il vero senso del Memorial. Ci sarà anche la volontà di sensibilizzare i giovani su quanto sia importante fare attenzione sulle strade, ad avere cura della propria vita, dono immenso da amare e proteggere. Un grande evento, curato in ogni dettaglio, quello che le famiglie Leto e Favilla da mesi stanno organizzando, che si concluderà con una grande festa, con la partecipazione delle istituzioni locali, una bellissima premiazione, un buffet offerto a tutti i partecipanti, fuochi d’artificio e tanta commozione che sicuramente non mancherà.

Inoltre le famiglie Leto e Favilla anche quest’anno, assieme a coloro che hanno sposato questo progetto, con sponsorizzazioni e partecipazioni, provvederanno, a fine manifestazione, a comunicare e a devolvere ad alcune associazioni locali il ricavato dell’iniziativa.

Massimo Stefanini