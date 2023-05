Sport e attività gratuite Prende forma il play district

Sport e attività gratuite per i giovani dai 14 ai 20 anni. Grazie ad un finanziamento del Ministero da 100mila euro, nasce a Porcari il Play district grazie al progetto "Officina giovani", ideato da un ampio partenariato che ha coinvolto il Comune di Porcari, l’Asd Academy Porcari, Soecoforma e la cooperativa sociale Iris. La commissione del Dipartimento per le politiche giovanili, in collaborazione con Sport e salute Spa, è pronta a partire per un periodo di 24 mesi. Due anni per creare e mettere a sistema un hub civico di aggregazione e socializzazione per giovani dai 14 ai 20 anni realizzato in tre diversi luoghi tra loro vicini e facilmente raggiungibili dai ragazzi e dalle ragazze: lo stadio comunale Daniele Giusfredi, sede dell’Academy, la biblioteca civica e i giardini esterni dell’ex Cavanis.

Il progetto è stato illustrato dal sindaco, Leonardo Fornaciari, dall’assessore alle Politiche sociali, Michele Adorni, dall’assessora alla Cultura Eleonora Lamandini, dal presidente dell’Academy Porcari, Stefano Silla, e da Lionello Belcrei della stessa società sportiva, da Daniele Lapiccirella e Federica Del Guerra di Soecoforma e da Silvia Magnani della cooperativa Iris.

L’obiettivo del Comune di Porcari è determinare nuove opportunità e nuove esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, l’espressione creativa e la co-progettazione delle attività, stimolando il protagonismo, l’autonomia e il ruolo attivo dei giovani nel contesto sociale in cui vivono. Officina Giovani è uno sei progetti presentati dalle realtà toscane che è stato ammesso al finanziamento, l’unico in provincia di Lucca. "Un risultato - spiega l’assessore Adorni - che premia la capacità di fare rete del nostro territorio".

Ma. Ste.