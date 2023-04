Sport, cultura, ambiente Novità e tradizione in un connubio speciale per la Marcia delle Ville

Sabato 29 aprile l’Expo in piazza del mercato a Marlia come prologo. Domenica 30 edizione numero 46 della Marcia delle Ville, la gara podistica non competitiva, tra le più importanti a livello nazionale, promossa dall’associazione podistica Marciatori Marliesi con il contributo del Comune di Capannori e il patrocinio di Provincia e Regione. Una passeggiata nel verde attraverso le ville storiche che ogni anno attrae migliaia di podisti. Il 29 aprile alle 9, al mercato di Marlia, stand di espositori, cibo di strada, ritiro dei pettorali e intrattenimento, mentre il 30 si svolgerà la marcia vera e propria, con partenza e arrivo come sempre in piazza del mercato a Marlia.

L’Expo di quest’anno, allestito in piazza del mercato, sarà gratuito e dedicato ai brand nazionali e locali e alle startup. Il programma della manifestazione è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore allo Sport, Lucia Micheli, del presidente dell’associazione podistica Marciatori Marliesi Ruggero Taddeucci, di Lamberto Serafini, consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di Michela Fovanna in rappresentanza di Villa Reale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 aprile. Previsti quattro percorsi (4, 10, 16, 26 chilometri) e tre partenze. La partenza A, sui percorsi di 16 e 26 chilometri (4.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 7 alle 7.45), è in programma alle 8; la B, sui percorsi di 4-10-16 chilometri (7.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 8.30 alle 9.15), è prevista alle 9.30; la C, sui percorsi di 4 e 10 chilometri (7.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 9.45 alle 10.15) si terrà alle ore 10.30. Il percorso di 26 chilometri è stato leggermente modificato per offrire un itinerario diverso rispetto alle passate edizioni, mentre sono invariati gli altri tracciati. Lungo gli itinerari saranno presenti punti di ristoro.

La manifestazione mantiene la sua connotazione plastic free. Alla partenza a ciascun partecipante sprovvisto di un proprio contenitore per bere sarà consegnato un bicchiere messo a disposizione dalla Red Bull dietro cauzione che i podisti potranno restituire o tenere. "Per noi è una soddisfazione - dichiara l’assessore allo Sport, Lucia Micheli - perché si coniugano sport e ambiente".

Info a [email protected]

Massimo Stefanini