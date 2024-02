Troppo sporco nel Condotto, una pioggia di proteste per le condizioni del canale

Lucca, 14 febbraio 2024 – Manutenzione del condotto pubblico ancora una volta nel mirino dei cittadini: sono numerose le segnalazioni giunte in redazione che evidenziano la presenza di numerosi rifiuti e detriti nel fosso che traversa la città all’altezza della sortita di San Colombano. Da quelle parti, all’altezza della grata che già in passato ha creato non pochi problemi, sono presenti uno strato consistente di fogliame e di erba e parecchi rifiuti. Una scena che si ripresenta ormai con sconcertante puntualità, nonostante le pulizie di Sistema Ambiente a cui, per contratto, spetta la manutenzione.

L’ultima pulizia, lo scorso fine settimana quanto fu estratto anche un new jersey di plastica gettato evidentemente in acqua da improvvisati vandali. Solo due giorni dopo la grata è di nuovo otturata. Il problema, che si strascina da tempo, basti pensare che emerse in tutta la sua gravità anche nella relazione della commissione speciale sul Condotto Pubblico in epoca Tambellini, non ha ancora trovato una soluzione definitiva, per quanto nell’estate scorsa l’assessore all’Ambiente Consani avesse assicurato l’investimento di nuove risorse e nonostante gli interventi di Sistema Ambiente. Alla base sarebbero anche le aperture del condotto con i relativi innalzamenti del livello dell’acqua, ma certo c’è anche una responsabilità di chi, noncurante delle conseguenze, continua a gettare ogni tipo di rifiuto nel condotto.

«Sistema Ambiente – fanno sapere da Palazzo Orsetti e dalla sede di Sistema Ambiente – da tempo interviene periodicamente nella zona della grata dei Fossi, a Lucca. Solamente nell’ultima settimana sono state due le operazioni di ripulitura, ultima delle quali sabato scorso, entrambe con una piccola gru, necessaria per rimuovere il materiale depositato. A determinare questa situazione sono anche le aperture dei condotti d’acqua da parte della Regione Toscana. Il flusso idrico trascina molta erba e altri materiali che si depositano sulla grata determinando l’accumulo che è visibile esteriormente. Di certo Sistema Ambiente pone la massima attenzione a questa e ad altre situazioni analoghe, determinate anche dalla poca civiltà di cittadini che, così facendo, comportano costi altissimi di intervento, che ricadono poi su tutti i contribuenti. L’azienda assicura un continuo monitoraggio dell’area e una cadenza di interventi molto ravvicinata ma, come sempre, chiede la massima collaborazione da parte dei cittadini lucchesi".