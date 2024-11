Spopola la Padel-mania. Open 500 al Taddei da record. Oltre 45 le coppie iscritte

Spopola sempre più il padel in Versilia, e alcune realtà si stanno sempre più affermando. Una di queste è sicuramente il Centro Padel Taddei, che da oggi fino a domenica ha in calendario un importante torneo Fitp, un Open 500 limitato alla terza fascia. Sono ben 45 le coppie iscritte, segnando uno dei record più importanti per quanto riguarda la Toscana. Arriveranno giocatori non solo da tutta la regione, ma da tutta Italia per questa importante prova sul campo del circolo versiliese. Sponsor del torneo l’azienda ThermoIdraulica Gm di Simone Marchetti.

"Siamo felici di poter organizzare un torneo così importante - spiega Guido Dimino (in foto con Marchetti), organizzatore e coordinatore Fitp Tpra per la Versilia e Massa Carrara -. L’obiettivo del centro Taddei è continuare a crescere, grazie anche al lavoro di Tommaso Colzi alla presidenza".

ia.na.